В Москве за два года ликвидировали более 5,6 тыс. самостроев

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Свыше 5,6 тыс. самостроев общей площадью более 2,6 млн кв. м снесли в Москве за два года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Госинспекция по недвижимости с осени 2019 года ведет работу по демонтажу незаконных объектов на территории Москвы. За два года специалистами ведомства ликвидировано более 5,6 тыс. самостроев площадью свыше 2,6 млн кв. м. Освобожденные территории город приводит в порядок и благоустраивает", - сказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, 3 229 объектов были ликвидированы силами госинспекции по недвижимости и 2 441 - добровольно, пользователями объектов на основании требования контрольного ведомства. Один из примеров - заброшенный бетонированный котлован с элементами цокольного этажа и колоннами площадью 13,67 тыс. кв. м на Судостроительной улице. Суд подтвердил незаконность размещения такой конструкции и в результате опасный долгострой на юге Москвы был демонтирован.

Как отметил глава госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, за два года на месте самостроев появилось порядка 380 благоустроенных общественных пространств. Так, на Ставропольской улице, дом 38/2, где ранее располагался незаконный торгово-развлекательный центр, обустроен сквер площадью свыше 2,9 тыс. кв. м. А для жителей района Коптево на месте демонтированного самостроя оборудован новый детский городок, сквер для отдыха и организована фестивальная площадка: появились новые игровые и спортивные пространства, место для детских мастер-классов, павильон со свежими фермерскими продуктами. В Северном Бутово на улице Ратная, владение 16, корпус 2, строение 1 на месте незаконного двухэтажного здания пивного магазина организована свободная парковка для жителей близлежащих жилых домов.

"Более 75% нарушений в городе выявляется автоматизировано при помощи современных инструментов дистанционного контроля - квадрокоптеров, видеонаблюдения. Ведомством внедрены автоматизированные алгоритмы выявления признаков правонарушений. Однако полевое обследование активно применяется инспекторами госинспекции по недвижимости", - добавил он.