Опрос: менее 5% предпринимателей в России заявили, что не соблюдают ковидные ограничения

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Подавляющее большинство российских предпринимателей соблюдают ограничения, связанные с коронавирусом. Вместе с тем 3,5% опрошенных бизнесменов заявили, что принципиально не соблюдают никаких ограничений, следует из результатов проведенного Райффайзенбанком опроса (есть в распоряжении ТАСС).

Среди той небольшой группы, которая не соблюдает ограничения, около 18% уверены, что опасности нет и дополнительные меры не нужны. Еще 22% заявили, что для их бизнеса это обходится слишком дорого. А 23% опрошенных выступили против любых ограничений в принципе. Оставшаяся часть респондентов заявила, что работает удаленно и не имеет массовых контактов с людьми, поэтому их бизнесу не приходится ограничивать работу.

"Среди предпринимателей, которые соблюдают необходимые меры, большинство применяют маски, перчатки и антисептики, а 48% бизнесов вакцинировали большую часть своих сотрудников. 47% ввели удаленку для 30% работников, а 56% респондентов уходят на нерабочие дни, когда это необходимо", - уточнили в Райффайзенбанке.

Некоторые владельцы малого бизнеса используют также QR-коды, а отдельные компании отправили на удаленку всех своих сотрудников, показал опрос.

Опрос проведен в ноябре 2021 года. В нем приняли участие более 500 владельцев бизнеса и индивидуальных предпринимателей из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Сочи и других городов.