В МИД Греции заявили, что ответные меры РФ на санкции ЕС нанесли удар по экспорту страны

АФИНЫ, 28 ноября. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Ответные меры РФ на санкции ЕС нанесли серьезный удар по экспорту Греции, особенно продовольствия, и страна концентрирует свои усилия на увеличении доли на российском рынке продукции других конкурирующих отраслей. Это отметил в интервью корреспонденту ТАСС первый заместитель министра иностранных дел Греции, сопредседатель смешанной российско-греческой межправительственной комиссии Мильтиадис Варвициотис. Он примет участие 29-30 ноября в Москве в 13-й сессии комиссии, а также проведет подготовку к визиту премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в РФ 8 декабря.

"Это факт, что российские контрмеры существенно ударили по нашему экспорту. Он сократился наполовину с 2014 года, особенно, что касается свежих фруктов, овощей, рыбы и молочных продуктов. Мы фокусируем наши усилия на увеличении доли на российском рынке других конкурирующих отраслей с помощью нашей высококачественной продукции", - сказал Варвициотис. В качестве примера он привел меховые изделия Касторьи (центр шубного производства Греции - прим. ТАСС), греческие украшения, обработанные пищевые продукты. По словам первого замглавы МИД, в Греции убедились в том, что россияне, побывавшие в ней, хотят приобрести греческие продукты и изделия.

"Туризм имеет для нас особое значение, поскольку он помогает сократить большой торговый дефицит, который у нас есть с вашей страной, из которой мы получаем традиционные энергоносители и зерновые, - продолжил Варвициотис. - К сожалению, из-за пандемии в этот период мы приняли небольшое число российских туристов, но мы надеемся на быстрое восстановление потоков и рассчитываем на помощь российской стороны. Это тема, которая находится в повестке дня наших переговоров".

Греция понимает ключевую роль России в архитектуре безопасности Европы, а также в региональных кризисах, заявил Варвициотис.

Он отметил, что во время своего пребывания в Москве он намерен обсудить важные международные проблемы с заместителем министра иностранных дел России Александром Грушко. "Я встречался недавно с господином Грушко и хотел бы продолжить с ним интересный обмен мнениями, - сказал первый замглавы МИД Греции. - Мы намерены провести обзор наших двусторонних отношений и обменяться мнениями по актуальным региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. Греция понимает ключевую роль России в архитектуре безопасности Европы, в региональных кризисах в непосредственной близости от нас".

Варвициотис подчеркнул, что, помимо кризисных ситуаций в непосредственном соседстве, необходимо обсуждать и кризисы, такие как в Афганистане, которые могут оказывать влияние в том числе и на Грецию. "Мы признаем, что по важным для нас вопросам, таким как кипрская проблема, Россия играет позитивную роль в СБ ООН. Мы считаем, что наше общение должно быть регулярным и эффективным", - указал дипломат.

Визит премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в РФ 8 декабря откроет новую страницу в отношениях двух стран, считает Варвициотис.

"Я посещаю Москву 29-30 ноября в качестве сопредседателя смешанной российско-греческой межправительственной комиссии. Хотел бы напомнить, что созыв 13-й сессии этой комиссии, как и мои собственные запланированные визиты в Россию, пришлось отложить в прошлом году из-за пандемии. Тем не менее были проведены видеоконференции с сопредседателем комиссии с российской стороны, министром транспорта господином [Виталием] Савельевым по вопросам двустороннего экономического, промышленного и научно-технического сотрудничества", - сказал Варвициотис.

По его словам, усилия двух стран на данном этапе сосредоточены в сферах энергетики, транспорта, туризма, инвестиций и межрегионального сотрудничества. "Мы надеемся, что благодаря протоколу о сотрудничестве в рамках смешанной межправкомиссии, который будет подписан в Москве, и предстоящему визиту премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, откроется новая страница в греко-российских отношениях", - подчеркнул первый замглавы МИД.

Он отметил, что Грецию и Россию связывают многовековые исторические узы. "История всегда указывает путь в будущее, однако стремление к углублению наших отношений может быть реализовано на практике посредством конкретных соглашений, которые становятся частью более общей среды сотрудничества, - сказал Варвициотис. - Является фактом, что в ходе регулярных контактов министерств иностранных дел наших двух стран, а также моего личного общения подтверждается обоюдное стремление к укреплению двустороннего экономического сотрудничества во всех сферах. Моя страна придает особое значение вопросу двустороннего инвестиционного сотрудничества, а также развитию и углублению делового взаимодействия в областях туризма, недвижимости, технологий, энергетики и продовольствия".