Греция приветствует участие российских инвесторов в приватизации ее объектов

АФИНЫ, 28 ноября. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Греция приветствует участие российских инвесторов в приватизации собственности республики. Об этом заявил в интервью корреспонденту ТАСС первый заместитель министра иностранных дел страны, сопредседатель смешанной российско-греческой межправительственной комиссии Мильтиадис Варвициотис. Он примет участие в 13-й сессии этой комиссии 29-30 ноября в Москве, а также проведет подготовку к визиту премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в РФ 8 декабря.

"Российской стороне уже предоставлена операционная программа государственного Фонда использования приватизируемой собственности с тем, чтобы был изучен интерес российских компаний, и мы ждем их ответа, - сказал Варвициотис. - Конечно, российские инвесторы приветствуются. Однако они должны адаптироваться к требованиям существующего законодательства и знать о предусмотренных процедурах".

Первый замглавы МИД отметил, что "греческая экономика вступила в период быстрого восстановления, трансформируется, приобретает международный характер и становится полюсом притяжения для международных инвестиционных схем". "Только за последние 12 месяцев иностранцы инвестировали, помимо фондового рынка, более €12 млрд в греческую экономику путем приобретения компаний или других активов, недвижимости и прочего. После 10 лет экономического кризиса и двух лет кризиса в области здравоохранения мы пришли к многолетнему циклу экономического роста. Согласно осенним экономическим прогнозам Европейской комиссии для Греции, ожидается сильный рост на 7,1% в 2021 году и на 5,2% в 2022 году", - сказал Варвициотис.

По его словам, "Греция, как член ЕС с экономической и политической стабильностью в сочетании с доступными ресурсами в размере около €100 млрд, предоставление которых предусмотрено Фондом восстановления [экономики ЕС], Национальной стратегической программой структурных инвестиций, Фондом справедливого энергетического перехода [к преимущественному использованию возобновляемых источников энергии] и новым законом об инвестициях, становится особенно привлекательным местом для инвестиций".

"Ресурсы, о которых я упомянул, будут направлены в различные секторы, особенно на зеленый переход, цифровизацию, экспортную ориентацию, инновации, исследования и укрупнение бизнеса. Российские инвесторы приветствуются, поэтому мы планируем ряд действий, чтобы их лучше проинформировать", - сказал Варвициотис.

Также он сообщил, что Греция изучает возможность связи паромами греческих и российских портов. "Известно, что греческий флот является крупнейшим в мире. Институциональная основа, которая регулирует наши двусторонние отношения в сфере судоходства, обеспечивает возможность морского сообщения, регулярного или нерегулярного, между двумя странами и при помощи пассажирских или грузовых паромов. Был зафиксирован интерес греческих портов, и изучается возможность сотрудничества и связи греческих портов с российскими, особенно юга России, что позволило бы увеличить торговые и туристические потоки", - пояснил Варвициотис.

Он уточнил, что функционирование такой линии, конечно, "должно быть оценено на предмет ее жизнеспособности потенциально заинтересованными субъектами хозяйствования".

Первый замглавы МИД подчеркнул, что Греция "с геостратегической точки зрения имеет неоспоримые преимущества, которые отражают положение и привлекательность ее портового потенциала". "По этой причине в порты городов Пирей и Салоники были инвестированы большие средства. Кроме того, большие успехи были достигнуты и продолжают делаться в области комбинированных перевозок, необходимых технологий обмена информацией и электронных транзакций, и предложения о новых взаимовыгодных партнерских отношениях приветствуются. Поэтому одним из вопросов двустороннего экономического сотрудничества, представляющих особый интерес, является сотрудничество между портами и в вопросах управления и обмена ноу-хау", - сказал Варвициотис.