В горном селе в Сочи создают инфраструктуру для гостиничного комплекса

СОЧИ, 28 ноября. /ТАСС/. Создание базовой инфраструктуры для нового гостиничного комплекса на 20 домов началось в горном селе города Сочи, сообщила ТАСС операционный директор курорта Красная Поляна Яна Перепечаева.

"Архитектурный проект уже разработан, на курорте приступили к созданию базовой инфраструктуры. Ввод первой очереди планируется к зимнему сезону 2022-2023 годов", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что инвестиционный проект подразумевает строительство гостиничного комплекса "Шале" на 20 домов в поселке Эсто-Садок. Предполагается, что гостиничный комплекс войдет в премиум-сегмент объектов размещения. Это будет клубный поселок "Шале 1 032", который расположится на отметке выше 1 000 метров над уровнем моря на территории курорта.

По словам Перепечаевой, в ближайшие годы на курорте планируется возведение медцентра, открытие горнолыжной школы-интерната, продолжится развитие горнолыжного кластера.

Горный курорт Красная Поляна расположен в предгорье Главного Кавказского хребта в районе города Сочи. Зимой на курорте работают около 30 км горнолыжных трасс разного уровня сложности, имеются освещаемые трассы для вечернего катания и трассы с искусственным оснежением. В зимний период функционируют канатные дороги гондольного, кресельного и бугельного типов. Общая пропускная способность - до 2 400 человек в час. На курорте работают инструкторские школы, детский горнолыжный клуб и прокаты горнолыжного оборудования.