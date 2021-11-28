СМИ: власти Хайнаня стимулируют развитие зоны цифровизации в наукограде "Фусинчэн"

ХАЙКОУ /Китай/, 28 ноября. /ТАСС/. Власти южнокитайской провинции Хайнань окажут содействие развитию зоны цифровизации, расположенной на территории наукограда "Фусинчэн" в административном центре региона городе Хайкоу. Об этом сообщил информационный портал "Чжунго синьвэньван".

По его сведениям, в связи с поставленной задачей девять государственных учреждений острова, в том числе управление коммерции, приняли новую стратегию, в соответствии с которой намерены развивать отношения сотрудничества с указанной инновационной зоной. Предполагается, что в ближайшие годы роль "Фусинчэн" в увеличении валового регионального продукта Хайнаня будет постоянно возрастать.

"Этот наукоград ежегодно добивается новых успехов, переходя к этапам все более интенсивного развития. <...> Надеюсь, что в будущем он продемонстрирует нам еще более смелые инновации", - заявила секретарь парткома управления промышленности и информатизации провинции Ван Цзин. По ее словам, "Фусинчэн" - ключевая зона Хайнаня по развитию цифровых технологий и власти заинтересованы в прорывных экспериментальных проектах на ее территории.

Как уточнила местная администрация, в течение 14-й пятилетки (2021-2025) в этой инновационной зоне сформируется отраслевой кластер с участием зарубежных компаний, содействующих внедрению передовых разработок в области цифровизации, умных и финансовых технологий. Ожидается, что масштаб производства предприятий, осуществляющих деятельность на территории "Фусинчэн", в 2025 году превысит 200 млрд юаней (более $31 млрд). К этому времени там будет зарегистрировано порядка 5 тыс. коммерческих организаций, которые создадут свыше 50 тыс. рабочих мест.

Наукоград "Фусинчэн" основан в 2015 году для развития на Хайнане кластера передовых сетевых технологий. По площади он занимает более 171 тыс. кв. метров, инвестиции в этот проект должны составить 10 млрд юаней (примерно $1,56 млрд по текущему курсу). На его территории создается "умная зона", где будут опробованы цифровые технологии в области промышленного производства, общественного образования и научно-исследовательской деятельности, в сфере недвижимости, а также при реализации коммерческих проектов. В связи с этим руководство данной инновационной площадки установило партнерские отношения с рядом китайских наукоемких компаний, в том числе с Fatri Technologies, Afiniti, с блокчейн-лабораторией Академии наук Китая.