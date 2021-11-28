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Иран, Азербайджан и Туркмения подписали соглашение о своповых поставках газа

Согласно договоренности, ежегодно из Туркмении в Азербайджан через Иран будет отправляться от полутора до двух миллиардов кубометров газа
© EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

ТЕГЕРАН, 28 ноября. /ТАСС/. Иран, Азербайджан и Туркмения заключили в воскресенье в Ашхабаде трехсторонне соглашение о своповых поставках газа. Как сообщает телерадиовещательная корпорация IRIB, подписание произошло в присутствии иранского и азербайджанского президентов Эбрахима Раиси и Ильхама Алиева.

Согласно договоренности, ежегодно из Туркмении в Азербайджан через Иран будет отправляться от полутора до двух миллиардов кубометров газа.

21 ноября иранский министр нефти Джавад Оуджи заявил, что в ходе переговоров с азербайджанским вице-премьером Шахином Мустафаевым достигнута договоренность о своповых поставках газа в Азербайджан через Иран из соседних стран, включая Туркмению. Он также отметил, что Тегеран и Баку в ближайшие недели могут подписать соглашение о совместной разработке нефтегазовых месторождений на Каспийском море.

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