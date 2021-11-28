Проекты стоимостью 25 млрд рублей планируют реализовать в АПК Ставрополья в 2022 году

СТАВРОПОЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Инвесторы планируют начать реализацию крупных проектов общей стоимостью 25 млрд рублей в агропромышленном комплексе Ставрополья в 2022 году. В крае запланировали строительство тепличных комплексов и плодохранилищ, сообщил замминистра сельского хозяйства края Дмитрий Фролко.

"В 2022 году планируется к реализации ряд крупных инвестиционных проектов. Общая их инвестиционная емкость 25 млрд рублей, по завершению будет создано более 1,4 тыс. рабочих мест. Это четыре тепличных комплекса, планируется к реализации проект по строительству крупного плодохранилища стоимостью 4,5 млрд рублей и мощностью 30 тыс. тонн хранения. После завершения реализации проекта и выхода на плановую мощность возможности хранения по плодам в крае вырастут в два раза", - сказал он в интервью региональному каналу "Свое ТВ".

Фролко отметил, что в 2021 году в крае реализовали девять инвестиционных проектов - три плодохранилища, семь проектов по созданию мелиоративных систем. До конца года на Ставрополье планируется завершить строительство завода по производству сушеных фруктов и овощей и 15 проектов в сфере орошения.

Ранее вице-премьер правительства края Владимир Ситников сообщал, что по итогам первого полугодия инвестиции в АПК региона достигли 12 млрд рублей. Общий объем по итогам 2021 года ожидается на уровне 22 млрд рублей. В 2020 году на Ставрополье реализовали инвестпроекты в АПК стоимостью 15,2 млрд рублей.