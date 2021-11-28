Премьер Латвии считает рост цен на газ в Европе искусственным

РИГА, 28 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш выступил в воскресенье с утверждением, что рост цен на энергоносители в Европе имеет искусственное происхождение.

"Мы столкнулись [в Европе] с ростом цен на газ, который носит искусственный характер", - сказал он на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Кариньш признал, что "Газпром" "выполняет свои обязательства по контрактам с Европой", однако вместе с тем заявил, что принадлежащие этой компании хранилища газа в Германии и Австрии якобы оставлены практически пустыми, что "создает искусственный дефицит, который ведет к росту цен".

Ранее на этой неделе начальник управления структурирования контрактов и ценообразования "Газпром экспорта" Сергей Комлев в статье для корпоративного журнала "Газпрома" подчеркнул, что нынешний кризис в Европе стал следствием острой нехватки сжиженного природного газа (СПГ), спровоцировавшей игру на повышение цен региональными действующими лицами. По его мнению, профицит СПГ в 2020 году и его дефицит в 2021-м "со всей остротой обнажили проблему надежности поставок гибкого, спотового СПГ".

В Ригу в воскресенье с визитом в знак поддержки Латвии, столкнувшейся с миграционным кризисом, прибыли фон дер Ляйен и Столтенберг. Ранее в тот же день они посетили Вильнюс.