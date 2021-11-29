Минпромторг не обсуждает продление экспортных пошлин на металлы для сдерживания цен авто

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Минпромторг не видит необходимости в продлении экспортных пошлин на металлопродукцию для избежания роста цен на автомобили, следует из комментария пресс-службы министерства ТАСС.

"Формирование отпускных цен на автомобили зависит от многих факторов, в том числе и от цен на металлопродукцию, полупроводники, логистику и т. д., но решающим среди всех факторов в условиях товарного дефицита является баланс платежеспособного спроса и предложения. Что касается продления экспортных пошлин на металлопродукцию, то обсуждение этого вопроса в Минпромторге не идет",- сказали в министерстве.

Ранее "Автоваз" обратился к Минпромторгу с просьбой продлить действие экспортных пошлин на металлопродукцию на 2022 год. Как заявил вице-президент по внешним связям "Автоваза" Сергей Громак, завершение действия экспортных пошлин на сталь приведет к подорожанию автомобилей.

Как отметили в Минпромторге со ссылкой на данные Росстата, по легковым автомобилям индекс потребительских цен октября 2021 года вырос на 11,5% к декабрю 2020-го.

С 1 августа по 31 декабря 2021 года в России действуют пошлины на экспорт черных и цветных металлов, а также продукции металлургии за пределы Евразийского экономического союза. Пошлина состоит из базовой ставки в 15% и специфического компонента, который рассчитывается в долларах за тонну.