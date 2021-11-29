Вучич: Сербия сэкономила около €1 млрд благодаря установленной Россией цене на газ

БЕЛГРАД, 29 ноября. /ТАСС/. Сербия смогла сэкономить не менее €1 млрд за счет выгодной цене на газ, назначенной Россией во время переговоров, которые состоялись 25 ноября. Об этом заявил в воскресенье президент республики Александар Вучич в эфире программы Hit Tvit на телеканале Pink.

"Мы договорились [на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным] о нефтяной формуле, которая не всегда выглядела так привлекательно, как сегодня, - сказал он. - Это формула, которая при цене нефти в $82-83 за баррель позволяет платить около $270-275 за 1 тыс. кубометров газа, так что в данный момент выгодно иметь нефтяную формулу. <...> Обещаю, что мы продолжим работать и в дальнейшем также будем иметь самую низкую цену в Европе, за исключением стран СНГ. Нам удалось, это экономия для всех граждан Сербии не 300 млн, это минимум €1 млрд, включая все валютные операции, это стратегический вопрос для страны, это огромная экономия".

"Вы хоть понимаете, что цены составляют от €650 до €1 200 за 1 тыс. кубометров, а мы платим 270?" - подчеркнул сербский лидер.

"Я горд за нашу страну, за то, что мы за прошедший период построили магистральный газопровод ["Балканский поток"] длиной 402 км: когда у вас есть газопровод, вы можете говорить о другой цене. Президенту Путину - бесконечная благодарность за то, что он уважает интересы Сербии и предоставил нам такую цену на шесть месяцев, так как ему тяжело назначить подобную цену на более длительный срок, поскольку другие [покупатели газа] возмутились бы, немцы сейчас борются за цену в $500, это в два раза больше, чем платим мы", - отметил Вучич.

"Что касается цены на газ по истечении шести месяцев - ничего, я поеду с новым визитом. Это вопросы, которые не решаются по телефону, три часа продолжался мой разговор с Путиным. И это (низкая цена на газ) не потому, что мы должны приобретать оружие. Нет, оружие мы покупаем у России по собственному желанию, поскольку хотим быть сильными, а не потому что нас кто-то заставляет покупать оружие", - добавил сербский лидер.

По итогам переговоров в Сочи 25 ноября Россия сохранила цену на газ для Сербии на уровне $270 на шесть зимних месяцев, после чего Белград получит от Москвы благоприятные условия по долгосрочному контракту. По мнению Вучича, эти условия "являются исключительными".