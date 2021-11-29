Эксперты рассказали, сколько школьников стараются самостоятельно заработать деньги

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Каждый четвертый российский школьник старается самостоятельно заработать деньги, при этом большинство из них хотели бы быть блогерами. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного детской образовательной платформой Maximum Education, страховой компанией "Росгосстрах Жизнь" и банком "Открытие".

"Подавляющее большинство подрабатывающих школьников (76%) имеют желание работать и объяснили это стремлением стать самостоятельнее и независимее от родителей, начать зарабатывать собственные деньги, которыми смогут распоряжаться по своему усмотрению", - следует из опроса (результаты есть в распоряжении ТАСС.

Чуть больше 40% хотели бы уже смолоду получить ценный жизненный опыт, который поможет реализовать себя в будущем. Треть (33%) решили устроиться на работу, чтобы помочь родителям. Каждый пятый (20%) хочет купить дорогостоящий подарок близким. 5% хотят заработать на оплату образовательных курсов.

Свыше половины участников опроса (56%) хотели бы зарабатывать на блоге, а почти половина (49%) считают работу блогеров простым заработком, не требующим качественного образования и большого опыта (49%). Но, как показал опрос, из числа подрабатывающих школьников на собственном блоге не зарабатывает никто.

Относительное большинство опрошенных школьников (16%) зарабатывает в интернете: ведут социальные сети и занимаются копирайтингом. По 9% работают промоутерами и репетиторами. 7% подрабатывают продавцами в магазине, столько же - официантами. 6% занимаются программированием. 5% подрабатывают курьерами, еще 5% продают товары в соцсетях, 4% сидят с маленькими детьми, 2% занимаются созданием иллюстраций.

Заметная доля опрошенных выбирала вариант "другое" и указывала в качестве своих занятий такие варианты, как таролог, уборщик, помощница в модельном агентстве, мастер ногтевого сервиса, помощник в типографии, киберспортсмен, заправщик на АЗС, детский аниматор, тайный покупатель и даже майнер.

А как с учебой

Почти половина детей утверждают, что подработка (49%) не мешает им учиться. В то же время каждый третий (33%) отмечал, что работа иногда мешает учебе, но отказываться от подработки он не собирается.

Доход большинства участников опроса (41%) не превышает 5 тыс. рублей в месяц. От 5 до 10 тыс. рублей зарабатывает каждый шестой (18%). 10-15 тыс. рублей - каждый пятый. 15-20 тыс. рублей - 7%. Свыше 20 тыс. рублей зарабатывает каждый восьмой подрабатывающий школьник (13%).

Вне зависимости от имеющейся подработки, российские дети склонны откладывать деньги: о наличии накоплений сообщили более двух третей опрошенных школьников (69%). Подрабатывающие школьники говорили о своих сбережениях предсказуемо чаще, чем не подрабатывающие (84% против 64%).

В опросе приняли участие 1217 школьников 5-11 классов и 1502 респондента - родителей школьников 5-11 классов из всех федеральных округов. Опрос проводился с 1 по 15 ноября.