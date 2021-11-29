"Известия": около 30 кредитных организаций могут закрыться в РФ к октябрю 2022 года

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Почти 30 кредитных организаций могут уйти с рынка в России к октябрю 2022 года. Об этом в понедельник сообщает газета " Известия " со ссылкой на обзор "Индекс здоровья банковского сектора" рейтингового агентства "Эксперт РА".

Согласно прогнозу, в течение ближайших четырех кварталов (с октября 2021 года по октябрь 2022 года) до 29 кредитных организаций, то есть около 8% от общего числа, могут прекратить свою деятельность в России из-за отзыва лицензии, ее добровольного аннулирования или в процессе слияний и поглощений. Как отмечается в обзоре, "расчет индекса и прогнозы агентства основаны на сопоставлении по каждому банку вероятности дефолта на основе частоты дефолтов, исторически характерной для уровня рейтинга, который фактически присвоен банку или оценен как наиболее вероятный".

Управляющий директор по валидации агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов также сообщил изданию, что наиболее существенны риски для организаций, которые отнесены к рейтинговым категориям не выше "ruB". По его словам, "этот кластер включает около 49% от общего числа оцененных кредитных организаций". Кроме того, он отметил, что в 2021 году по сравнению с 2020-м число случаев добровольного аннулирования лицензий уменьшается, хоть и существенно превышает допандемийные показатели.

По данным ЦБ РФ, за 10 месяцев 2021 года прибыль российских банков превысила 2,1 трлн рублей. Регулятор ожидает, что к концу года этот показатель может достигнуть 2,5 трлн рублей.