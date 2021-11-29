"Известия": Москва, ЯНАО и Тюменская область стали самыми развитыми регионами РФ

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) и Тюменская область возглавили рейтинг самых социально-экономически развитых регионов России. Об этом в понедельник пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), подготовленные на основе данных Росстата, Минфина, ФНС и Федерального казначейства РФ за первую половину 2021 года.

Согласно рейтингу, по результатам первого полугодия 2021 года Москва, ЯНАО и Тюменская область стали самыми экономически развитыми субъектами в России. В топ-10 рейтинга также вошли Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), Санкт-Петербург, Ленинградская и Челябинская области, Якутия, Курская область, Приморский край, Калининградская и Сахалинская области (некоторые строчки заняли сразу два региона).

Рейтинг состоит из социально-экономического и экономического блоков, включающих в себя девять первичных рейтингов, в том числе по размерам средней зарплаты и прожиточного минимума, по индексу промышленного производства, по динамике начисленного НДС.

По данным исследования, рейтинг по размеру средней зарплаты возглавили ЯНАО, Чукотка и Магаданская область. Лидерами по показателям прожиточного минимума стали ЯНАО, Магаданская область и Ненецкий автономный округ.

"Цель данного рейтинга в том, чтобы по ключевым показателям оценить одновременно как социальное, так и экономическое положение регионов. Необходимость такого сводного анализа следует из того, что не во всех случаях в экономически развитых субъектах благосостояние населения максимально, и наоборот, в отдельных регионах с не самым большим объемом реального сектора экономики благосостояние населения находится на относительно высоком уровне", - пояснил изданию глава ФоРГО Константин Костин.

Всего в рейтинг вошли 33 субъекта, поделившие между собой 30 мест.