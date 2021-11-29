Рекордное падение турецкой лиры: почему это произошло и что ждет Турцию дальше

Экономика Турции под конец 2021 года, который и так был достаточно сложным для страны, переживает поистине непростой период. Турецкая лира последовательно ослабевает примерно с середины 2017 года, и этому способствовали периодические конфликты с западными партнерами, включая Соединенные Штаты, сокращение валютных резервов и рост долга, а также осложнившаяся обстановка в мире в связи с пандемией.

Неординарность случившегося, как отмечают турецкие эксперты, заключается в том, что обвал стоимости лиры не был вызван проблемами с основными экономическими показателями страны, как это происходило в прошлом. Хоть Турция долгое время страдала от дефицита текущего счета, она второй месяц подряд демонстрировала положительное сальдо благодаря огромному росту экспорта и восстановлению числа приезжающих на отдых в республику иностранных туристов. По мнению экономистов, проблемы с валютой напрямую связаны с политикой центрального банка, на который, как утверждают оппозиционные круги, оказывает влияние турецкий лидер Тайип Эрдоган.

Высокий уровень инфляции и увеличение затрат на восстановление экономики после пандемии держали лиру под повышенным давлением. Однако на прошлой неделе республика пережила крайне необычный валютный кризис. Тогда нацвалюта Турции потеряла 70% своей стоимости по отношению к доллару с начала года и снизилась более чем на 40% по сравнению с началом сентября. По итогу лира достигла отметки в 13,5 за единицу американской валюты, перешагнув "психологический" барьер в 11 за доллар. Произошедшее ознаменовало рекордное месячное падение лиры.

Старт падения лиры в 2021 году приходится на март, когда президент решил уволить с должности главы ЦБ технократа Наджи Агбала. К слову, это было уже третье за последние два года увольнение главы организации, отвечающей за денежно-кредитную политику. Судя по подскочившим индикаторам волатильности, данный шаг Эрдогана был крайне плохо расценен инвесторами, которые не верят в независимость центрального банка. После этого лира потеряла к стоимости более 9,6% и торговалась на отметке 8,6 за доллар США.

В середине ноября Центробанк Турции снизил процентную ставку на аукционах недельного репо (краткосрочный заем средств под залог ценных бумаг) на 100 базисных пунктов с 16% до 15%, и это привело к тому, что турецкая лира рухнула до исторического минимума. Президент Турции видит в высоких процентных ставках серьезную проблему, которая не дает властям эффективно снизить инфляцию и остановить падение лиры. Он не раз критиковал ЦБ за отказ снизить ставки, хотя банк объяснял, что этот показатель не является основной причиной роста потребительских цен и обесценивания нацвалюты. В связи с этим ЦБ крайне неохотно идет на снижение ставок.

В стране практически невозможно найти тех, кто бы поддерживал финансовую политику нынешних властей, даже среди их бывших сторонников. Так, например, бывший заместитель председателя ЦБ Семих Тюмен подверг резкой критике ноябрьское решение регулятора. "Мы обязаны отказаться от этого иррационального эксперимента, у которого нет шансов на успех. Мы должны вернуться к качественной политике, которая защитит ценность турецкой лиры и благосостояние турецкого народа", - констатировал он.

Поддержка союзника Эрдогана

Резко ухудшившаяся экономическая атмосфера в стране привела к тому, что оппозиционные партии, включая Народно-республиканскую, выражают решимость добиться от Эрдогана проведения досрочных президентских и парламентских выборов. Тем не менее турецкий лидер, судя по всему, намерен продолжить снижать процентную ставку. Экономисты прогнозируют, что как минимум в декабре она будет снижена еще один раз, что может повлечь за собой очередное крутое пике турецкой лиры. А сам Эрдоган, обвинив в падении лиры "внешние силы", и вовсе отверг возможность проведения досрочных выборов, заверив нацию, что они пройдут по плану в июне 2022 года.

Не устрашают Эрдогана и прошедшие акции протеста в ряде городов Турции, включая Анкару, Стамбул и Измир. На немногочисленных митингах собравшиеся в основном скандировали лозунги "В отставку ПСР (правящая Партия справедливости и развития) и призывали других выходить на улицы, однако к более масштабным протестам это не привело. Все ограничилось задержаниями и следствием в отношении пользователей социальных сетей за призывы к протестам.

Стоит отметить, что сейчас единственным политиком вне ПСР, поддерживающим Эрдогана, является его партнер по сформированной в преддверии предыдущих выборов коалиции, лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели. Выступая перед однопартийцами в парламенте, он заявил, что высокие процентные ставки ограничивают производство. "Не существует альтернативы политике, ориентированной на инвестиции. Турции необходимо избавиться от горба процентных ставок", - говорил Бахчели. Поддержка со стороны союзника также намекает, что турецкий лидер может продолжить выбранную политику дальнейшего снижения ставок.

Бедные становятся беднее

Профессор столичного Университета Билькент и бывший главный экономист ЦБ Турции Али Хакан Кара в беседе с корреспондентом ТАСС выразил мнение, что если экономический курс действующей власти будет продолжен, то финансовая система столкнется с непоправимыми последствиями. "При сегодняшнем уровне курса валют официальная инфляция в ближайшие месяцы может превысить 30%. Финансовая система не выдержит этого, если не будут приняты срочные меры", - сказал эксперт.

Другой турецкий политолог и экономист, занимавший ранее пост торгпреда Турции в России, Айдын Сезер указал на то, что покупательная способность населения страны стремительно падает. "Экономический кризис в Турции основан не на экономике, а на политике. Если бы мы жили в нормальных условиях и в нормальном политическом климате, центральному банку бы пришлось учитывать реальный уровень инфляции и срочно повышать ставки, но сейчас речь идет о том, чтобы сделать шаг в противоположном направлении по политическим указаниям и еще больше усугубить кризис", - полагает он.

Сезер констатировал, что падение турецкой лиры негативно сказывается на положении населения республики. "Турецкая экономика и ее экспорт фактически зависят от импорта. Таким образом, рост иностранной валюты естественным образом увеличивает стоимость и отпускные цены всех продуктов на рынке. Инфляция растет еще выше. Бедные становятся беднее, а богатые становятся богаче. Покупательная способность населения падает", - добавил эксперт в разговоре с корреспондентом ТАСС.

Что ждет Турцию?

Если отталкиваться от последних заявлений Эрдогана и его союзника националиста Бахчели, то ЦБ продолжит проводить политику по снижению процентных ставок, а это означает, что перспективы для лиры не выглядят радужными. Экономисты уверены, что при данном развитии событий турецкая валюта может упасть еще больше, а цены закономерно продолжат неумолимо расти. В таком случае единственным способом для населения хоть как-то защитить свои сбережения будет обращение к иностранной валюте.

В случае, если власти страны все же решат начать поднимать процентную ставку, это однозначно поможет лире частично восстановиться, но эксперты сомневаются, что она способна отыграть хотя бы до показателей начала ноября. Однако некоторые аналитики полагают, что вместе с экстренным повышением ставок в стране могут произойти и перестановки в кабинете министров, которые в первую очередь затронут министра финансов Лютфи Эльвана.

Мнение большинства экспертов сходится в одном - резкое ухудшение экономики Турции не станет причиной для досрочных президентских и парламентских выборов, так как вероятность того, что Эрдоган поддастся на соответствующие призывы оппозиции практически равна нулю.

Денис Соловых