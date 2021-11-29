Поступления налога на прибыль в бюджет Москвы выросли на 32,3%

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Более 920 млрд рублей составили поступления налога на прибыль в бюджет Москвы, что на 32,3% более по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"Московские организации за 10 месяцев 2021 года перечислили в столичный бюджет налог на прибыль в размере 929,4 млрд рублей. Это больше на 32,3% аналогичного периода 2020 года и на 20,7% - 2019 года. <...> Поступления налога на прибыль в бюджет напрямую зависят от конечных финансовых результатов деятельности предприятий. В середине прошлого года собираемость налога снизилась, поскольку многим компаниям на пике первой волны [пандемии] пришлось как минимум на 1,5 месяца приостановить или серьезно ограничить деятельность", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

По его словам, после снятия ограничений и полноценного возобновления работы большинства секторов московской экономики, поступления налога на прибыль в бюджет стали восстанавливаться и сейчас превышают не только показатели прошлого года, но и уровень докризисного 2019 года. Этот факт наглядно подтверждает положительные тенденции в экономике города и рост прибыли столичных организаций.

Более половины от общего объема перечисленного в бюджет налога на прибыль дали сферы торговли, финансов и операции с недвижимостью. В частности, от сферы торговли в бюджет Москвы за 10 месяцев 2021 года поступило 239,9 млрд рублей налога на прибыль, это на 39,9% больше аналогичного периода прошлого года и на 50,7% - 2019 года.

"От финансового сектора налог на прибыль поступил в размере 217 млрд рублей - на 30,7% больше аналогичного периода прошлого года и на 24,3% - 2019 года. От операций с недвижимостью в бюджет поступило 39,3 млрд рублей налога - на 42,6% больше января-октября 2020 года и на 21,4% - 2019 года", - добавил Пуртов.