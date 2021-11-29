Head Hunter выделит бесплатные вакансии для социальных предпринимателей Москвы

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Социальные предприниматели столицы смогут разместить бесплатную вакансию на сервисе по поиску работы и сотрудников hh.ru. Об этом сообщают в пресс-службе компании.

"hh.ru совместно с ГБУ Малый бизнес Москвы запустила акцию в поддержку найма персонала для социальных предпринимателей. hh.ru выделит бесплатные вакансии в целях оказания помощи в найме персонала столичному малому бизнесу, чья деятельность направлена на достижение общественно важных целей и способствует решению социальных проблем граждан и обществ", - рассказали в пресс-службе.

Начиная с ноября 2021 и до конца 2022 года, hh.ru предоставит бесплатную вакансию "Стандарт плюс" каждой компании малого и среднего бизнеса, прошедшей регистрацию на сайте проекта и подтвердившей статус социального предприятия города Москвы. Акция распространяется на социальных предпринимателей, зарегистрированных на hh.ru в период ее действия. Воспользоваться вакансией можно в течение одного календарного года. Вакансия размещается на срок 30 дней и автоматически поднимается в поиске каждые три дня.

"hh.ru активно участвует в проекте с ГБУ Малый бизнес Москвы по поддержке социальных предпринимателей, понимая, что ресурсы у социальных предпринимателей ограничены. Мы видим, что роль социальных предпринимателей и эффективность их работы на благо жителей столицы растет с каждым годом, и все больше людей хотят помогать менять жизнь города к лучшему, поэтому даем возможность найти новых сотрудников без затрат", - сказала директор по маркетингу hh.ru Ольга Мец.