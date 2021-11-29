"Системный оператор" прогнозирует рост энергопотребления в 2021 году на 5% к 2020 году

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. "Системный оператор" Единой энергосистемы (СО ЕЭС) России прогнозирует увеличение потребления электроэнергии по итогам 2021 года на 5% к показателю предыдущего года и на 2,2% к уровню 2019 года. Об этом ТАСС сообщил глава СО ЕЭС Федор Опадчий в кулуарах российско-китайского бизнес-форума.

"К концу года, скорее всего, будет (рост) 5%, потому что в конце прошлого года потребление электроэнергии уже было выше. К 2019 году - 2,2%", - отметил он.

Опадчий добавил, что к настоящему моменту потребление электроэнергии в России на 5,6% превышает показатели прошлого года.

Ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов сообщил, что уровень энергопотребления в России в 2021 году будет на 2,2% выше, чем в допандемийном 2019 году.

Акционерное общество "Системный оператор Единой энергетической системы" (АО "СО ЕЭС") - специализированная организация, единолично осуществляющая централизованное оперативно-диспетчерское управление в Единой энергетической системе России.