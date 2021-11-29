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В РФ решили привлечь технологии ИИ к анализу личности по соцсетям

Как поясняется в документе на сайте госзакупок, тестирование требует добровольного согласия

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН) объявил тендер стоимостью 36 млн рублей на проведение исследования в области применения искусственного интеллекта для анализа психологического портрета россиян на основе данных из соцсетей. Об этом говорится в документе, размещенном на портале госзакупок 23 ноября. На него обратила внимание газета "Коммерсантъ".

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Согласно документу, в качестве предмета закупки заявлено проведение научно-исследовательских работ по теме: "Приложение методов доверенного и объяснимого искусственного интеллекта к технологиям психологической диагностики личности по данным социальных сетей".

"В настоящее время приобретает все большее распространение разработка технологий, использующих цифровые следы для диагностики свойств и состояний личности. Для разработки и дальнейшего применения подобных технологий критически важным является использование принципов доверенного искусственного интеллекта. <...> К одному из источников данных относятся социальные сети, накапливающие обширные материалы относительно интересов, увлечений, записей пользователя, фиксирующих показатели его поведенческой активности. Использование цифровых следов открывает широкие возможности по оценке личности и прогнозированию ее поведения без осуществления психологического тестирования, требующего, как правило, добровольного согласия тестируемого", - поясняется в документе.

Результаты конкурсного отбора будут подведены 29 ноября. Генеральным заказчиком является Аналитический центр (АЦ) при правительстве. Окончание срока выполнения работ намечено на сентябрь 2024 года.

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