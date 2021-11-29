Казахстан предложил создать программу продовольственной безопасности в рамках ОЭС

НУР-СУЛТАН, 29 ноября. /ТАСС/. Казахстан считает необходимым разработать программу продовольственной безопасности Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба премьер-министра республики Аскара Мамина по итогам его участия в саммите ОЭС в Ашхабаде.

"Глава правительства предложил разработать дорожную карту по наращиванию торговых потоков и программу продовольственной безопасности ОЭС, предусматривающую создание совместных производственных процессов в сфере АПК, расширение применения офтейк-контрактов во взаимной торговле продовольственными товарами и другие меры", - говорится в сообщении.

Премьер Казахстана также заявил о необходимости дальнейшей работы по формированию выгодных и взаимодополняющих маршрутов на пространстве организации. "До конца текущего года через территорию Казахстана по направлениям Центральной Азии, стран Персидского залива, Дальнего Востока, а также по Транскаспийскому маршруту будет перевезено около 1 млн контейнеров, что на 25% больше, чем в прошлом году", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, Мамин выступил с инициативой создания специального совета стран ОЭС по транспортно-транзитной политике высокого уровня. Предполагается, что его решения станут основой для выработки согласованной политики по ключевым вопросам данной сферы. Глава правительства также предложил разработать стратегию кооперационного развития экономик ОЭС с учетом вызовов COVID-19 и стратегических задач постпандемийного периода.

Согласно информации казахстанской стороны, совокупный товарооборот республики со странами ОЭС за девять месяцев 2021 года вырос на 31% до $8,2 млрд, что выше аналогичного показателя 2019 года на 22%.

На полях мероприятия состоялась встреча Мамина с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым, в ходе которой обсуждались актуальные вопросы сотрудничества двух стран в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транзитно-транспортной и сельскохозяйственной сферах. "Несмотря на карантинные меры и текущую ситуацию в мире, уровень торговли Казахстана с Туркменистаном сохранил устойчивый рост - товарооборот за январь - сентябрь 2021 года увеличился на 43,6% до $144 млн за счет роста экспорта Республики Казахстан на 78,1%. Поставлена задача обеспечить в ближайшие годы товарооборот на уровне $500 млн. За 10 месяцев 2021 года объем перевозок грузов с участием железных дорог Казахстана и Туркменистана, в том числе транзитных в Афганистан и Иран, превысил 1 млн тонн", - следует из сообщения.

Организация экономсотрудничества

ОЭС - региональная межгосударственная экономическая организация, образованная в 1985 году странами Центральной Азии и Ближнего Востока. В нее входят Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Туркмения, Турция и Узбекистан.