Россия и Китай изучают вопрос о наращивании экспорта электроэнергии из РФ

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Россия и Китай в настоящее время рассматривают возможность дальнейшего наращивания экспортных поставок электроэнергии в Китай. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на III Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

"Экспорт электроэнергии по итогам этого года ожидаем порядка 4 млрд кВт·ч. При этом "Интер РАО" и ГЭК [Государственная электросетевая корпорация] Китая рассматривают возможность дальнейшего увеличения объема экспорта электроэнергии из России в Китай", - отметил он.

"Интер РАО" с 1 октября 2021 года практически удвоила поставки электроэнергии в Китай после соответствующего обращения китайской стороны по причине возникшего в стране дефицита электроэнергии. Врио главы блока трейдинга "Интер РАО" Александра Панина во время телеконференции с аналитиками отмечала, что экспорт электроэнергии по итогам 2021 года на 30% превысит показатель 2020 года.