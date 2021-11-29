VK интегрирует новые коммуникационные сервисы в работу госслужащих

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. VK предоставит коммуникационные сервисы для типового автоматизированного рабочего места государственных служащих. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"VK интегрирует цифровые сервисы в типовое автоматизированное рабочее место госслужащих. Проект будет реализован на базе коммуникационной платформы VK Teams. Пилотный запуск в Минцифры запланирован до конца 2021 года", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что с запуском цифровых сервисов госслужащие получат доступ к единому коммуникационному пространству, включающее мессенджер с функциями аудио- и видеозвонков, корпоративную почту, календарь с возможностью бронирования переговорных комнат и оборудования, централизованное файловое хранилище, информационно-новостной хаб, приложение для управления задачами и организационную структуру со статусом и контактами коллег. В платформу также можно включить дополнительные функции.

Цель перехода на единое решение

Отмечается, что коммуникационные сервисы будут доступны на всех типах устройств. В компании добавили, что переход ведомств на единое решение позволит повысить уровень информационной безопасности и снизить риски утечек.

"Автоматизированное рабочее место даст доступ нашим коллегам к современным и безопасным сервисам коммуникации, поможет повысить прозрачность рабочих процессов и вовлеченность сотрудников. В рамках стратегии импортозамещения мы делаем большой шаг к исключению из служебной коммуникации зарубежных публичных облачных сервисов, использование которых в настоящее время создает риски утечек и потери информации, в том числе, по причине отсутствия какого-либо SLA", - приводятся в сообщении слова директора департамента развития облачных сервисов и управления данными Минцифры Константина Гурзова.

В свою очередь управляющий директор VK цифровые технологии Павел Гонтарев отметил, что автоматизированное рабочее место, созданное на базе VK Teams, даст возможность повысить эффективность взаимодействия как внутри, так и между различными ведомствами. "За счет размещения сервиса в облаке также удастся сократить затраты на установку и обновления", - добавил он.

Уточняется, что в рамках текущего проекта запланировано подключение сервисов для федеральных органов исполнительной власти, ЦИК России, а также государственных внебюджетных фондов, включенных в программу эксперимента. Число пользователей составит около 100 тыс., а в будущем к решению смогут подключиться все госслужащие, включая региональные и муниципальные органы власти и учреждения. Это обеспечит одинаковый уровень доступности цифровых инструментов для чиновников из разных регионов и ведомств, добавили в VK.