"Газпром" получил рекордную чистую прибыль по МСФО за девять месяцев

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО, приходящаяся на акционеров, по итогам января - сентября 2021 года составила 1,55 трлн рублей против 218,4 млрд рублей чистого убытка за аналогичный период прошлого года, следует из отчета холдинга. Это рекордный показатель для "Газпрома" по итогам девяти месяцев.

Выручка за отчетный период выросла более чем в 1,5 раза, до 6,725 трлн рублей, что также является абсолютным рекордом для компании. Показатель EBITDA увеличился на 137% - до 2,213 трлн рублей.

Прибыль "Газпрома" в III квартале составила 581,8 млрд рублей против убытка в 251,3 млрд рублей годом ранее. Выручка "Газпрома" в июле - сентябре выросла на 70% - до 2,37 трлн рублей (рекордный квартальный показатель).

Средняя цена экспорта газа "Газпрома" в дальнее зарубежье за девять месяцев составила $241 за 1 тыс. куб. м против $128,9 годом ранее.

Объем продаж газа в страны дальнего зарубежья вырос до 175,7 млрд куб. м против 154,4 млрд куб. м годом ранее (+14%). В III квартале объем продаж составил 55,1 млрд куб. м против 56,2 млрд куб. м за аналогичный период 2020 года и 56,1 млрд куб. м за II квартал 2021 года.

Средняя цена газа "Газпрома" для стран бывшего СССР за январь - сентябрь увеличилась до $165,5 за тыс. куб. м против $138,3 годом ранее (рост почти на 20%). За этот период было поставлено 24,1 млрд куб. м газа против 21,3 млрд куб. м годом ранее.

"Газпром" повысил прогноз общего объема инвестиций группы в 2021 году с 1,829 трлн руб. до 2,004 трлн руб.