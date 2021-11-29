Акции "Газпрома" на Мосбирже прибавили более 4% после публикации отчета холдинга

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Стоимость акций "Газпрома" в ходе торгов на Московской бирже росла на 4,05% и в моменте достигала 339,19 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:03 мск.

К 10:32 мск акции замедлили рост и торговались на уровне 335,88 руб. за бумагу (+3,03%).

Котировки компании растут на фоне публикации отчетности холдинга по МСФО за третий квартал. В частности, согласно отчету, по итогам девяти месяцев 2021 года "Газпром" получил рекордную чистую прибыль в 1,55 трлн руб. против 218,4 млрд руб. чистого убытка за аналогичный период прошлого года.