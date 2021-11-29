Путин отметил значительное развитие сотрудничества России и Китая в сфере энергетики

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям III Российско-китайского энергетического бизнес-форума, отметив беспрецедентно высокий уровень отношений стратегического взаимодействия между двумя государствами.

"Отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой находятся на беспрецедентно высоком уровне. Важной составляющей этих отношений является энергетическое сотрудничество, которое за последние годы получило весьма значительное развитие", - указывается в послании Путина, текст которого опубликован в понедельник на сайте Кремля.

"Обеспечена стабильная работа трансграничных нефте- и газопровода, планомерно увеличиваются поставки угля и электроэнергии из России в Китай, успешно реализуются масштабные совместные проекты в газохимической отрасли, а также по производству сжиженного природного газа в Арктике. На двух китайских атомных электростанциях начато строительство новых энергоблоков российского дизайна", - отмечает глава государства.

По его оценке, Российско-китайский энергетический бизнес-форум является эффективным механизмом прямого диалога между компаниями двух стран, действующими в различных секторах ТЭК. "В этом году повестка дня форума, как обычно, весьма насыщена. Важно, что в нее включены такие актуальные темы, как разработка и внедрение энергоэффективных технологий и развитие зеленой энергетики, - говорится в приветствии президента РФ. - Востребованным направлением кооперации является также создание информационно-аналитических платформ, прежде всего "Атласа инвестиций российско-китайского энергетического сотрудничества".

Путин рассчитывает, что дискуссии на форуме будут конструктивными и содержательными, позволят наметить новые перспективные формы партнерства на благо двух государств и народов. Он пожелал участникам и гостям мероприятия успехов и всего самого доброго.

Российско-китайский энергетический бизнес-форум был учрежден в июле 2018 года по поручению президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Ежегодно в его работе принимают участие представители крупнейших компаний энергетического, финансового и IT-секторов, политические и общественные деятели, дипломаты и эксперты из двух стран.