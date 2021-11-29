Путин поручил не допустить в России негативные последствия дефицита энергии в Европе

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин до 15 января 2022 года ждет доклад правительства по принятым мерам, чтобы не допустить негативных последствий дефицита энергии в Европе для РФ.

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"Правительству РФ с учетом ранее данных поручений принять меры, направленные на осуществление мониторинга реализации комплекса мер по нейтрализации рисков формирования в РФ негативных последствий дефицита энергии в странах Европы, в том числе дестабилизации рынков азотных удобрений, металлургической продукции и продовольствия", - говорится в перечне поручений главы государства. Документ опубликован в понедельник на сайте Кремля.

Также кабинету министров следует принять меры, направленные на "создание условий, обеспечивающих достаточный уровень поставок на внутренний рынок и неснижение загрузки производственных мощностей по сравнению с предыдущими годами".

Ответственным за выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин, который должен представить доклад до 15 января 2022 года, а далее - ежеквартально.

Данные темы обсуждались на совещании Путина с членами правительства 10 ноября. В предыдущий раз такое совещание состоялось 20 октября, на нем также обсуждались вопросы энергетики. Тогда Путин отметил, что российские власти обеспокоены возможными последствиями энергокризиса в Европе, и констатировал, что одного мониторинга за ситуацией уже недостаточно. По итогам совещания президент поручил правительству разработать меры по нейтрализации в РФ последствий европейского энергокризиса.