Nord Stream 2 AG ответил на возражения ЕС в споре о применении газовой директивы

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Компания Nord Stream 2 AG - оператор одноименного газопровода - в конце октября 2021 года направила ответный меморандум на возражения ЕС, который в лице Еврокомиссии оспаривает юрисдикцию арбитражного трибунала, рассматривающего спор по применению к проекту поправок к Третьей газовой директиве. Это следует из отчета "Газпрома" по итогам третьего квартала 2021 года.

"25 октября 2021 года "Норд Стрим 2 АГ" направила в адрес арбитражного трибунала ответный меморандум по существу разбирательства, а также контрмеморандум на возражения ЕС относительно юрисдикции арбитражного трибунала рассматривать спор", - говорится в нем. Компания инициировала спор осенью 2019 года. "По мнению "Норд Стрим 2 АГ", ЕС, приняв поправки к Третьей газовой директиве ЕС, которые носят дискриминационный характер, нарушил свои обязательства, закрепленные в статьях 10 и 13 Договора к Энергетической хартии", - поясняется в отчете.

Арбитражный трибунал был сформирован в 2020 года в Торонто (Канада). В июле 2020 года Nord Stream 2 AG направила в адрес арбитражного трибунала заявление по существу разбирательства, в ответ на которое ЕС представил свое заявление от 15 сентября 2020 года, содержащее возражения относительно юрисдикции арбитражного трибунала рассматривать спор и просьбу о бифуркации.