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Участок россыпного золота выставили на аукцион на севере Красноярского края

апасы россыпного золота на участке по категории С1 - 34 кг, по категории С2 - 257 кг

КРАСНОЯРСК, 29 ноября. /ТАСС/. Роснедра выставили на аукцион участок россыпного золота в Северо-Енисейском районе Красноярского края. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Объявлен аукцион на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи золота из россыпных месторождений на участке "р. Аяхта и Унтугун с притоками", расположенном на территории Северо-Енисейского района Красноярского края", - говорится в сообщении. Площадь участка - 14 квадратных километров. Аукцион пройдет 14 декабря, заявки принимаются до 30 ноября. Стартовая цена участка 5,48 млн рублей.

Запасы россыпного золота на участке по категории С1 - 34 кг, по категории С2 - 257 кг. Прогнозные ресурсы россыпного золота - 119,3 кг.

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