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"Газпром": ситуация на рынке газа подтверждает верность выбора долгосрочных контрактов

Замглавы "Газпрома" Елена Бурмистрова также назвала текущий момент благоприятным для принятия решения Китаем об увеличении объема закупок российского газа

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Текущая ситуация на мировом рынке газа подтверждает правильность выбора в пользу долгосрочных контрактов с предсказуемым уровнем цен по сравнению с краткосрочными поставками. Об этом сообщила замглавы "Газпрома", гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова, выступая на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

"Текущая ситуация на глобальных энергетических рынках является подтверждением верности выбора тех, кто полагается на долгосрочный контракт с предсказуемым уровнем цен, а не закупки по краткосрочным обязательствам", - сказала она.

"Стабильные, гибкие, защищенные от влияния многих непредсказуемых факторов природного характера поставки российского газа по магистральным трубопроводам уже многие десятилетия являются важным фактором развития экономик стран Европы", - добавила Бурмистрова.

Сегодня спотовая цена газа в Европе вновь поднялась выше $1 100 за 1 тыс. куб. м и на пике достигала $1 120. Общий рост стоимости газа в Европе по сравнению с началом дня превышает 8%.

Увеличение поставок газа в Китай

Текущий момент является благоприятным для принятия решения Китаем об увеличении объема закупок российского газа, считает Бурмистрова.

"Уверена, что сейчас благоприятный момент для принятия нашими китайскими партнерами решения о расширении закупок российского природного газа. Позитивным эффектом такого шага китайская экономика будет пользоваться еще многие десятилетия", - сказала она.

"Газпром" считает очевидным необходимость наращивания источников поставок газа на рынок Китая, добавила Бурмистрова.

Одним из таких источников могут стать поставки газа в Китай через территорию Монголии по прорабатываемому проекту трубопровода "Союз Восток" в объеме до 50 млрд куб. м газа в год, отметила глава "Газпром экспорта".

Ранее сегодня вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что в конце ноября 2021 года объем экспорт российского газа в Китай достиг 13,4 млрд куб. м с начала года.

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