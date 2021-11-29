"Газпром": ситуация на рынке газа подтверждает верность выбора долгосрочных контрактов

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Текущая ситуация на мировом рынке газа подтверждает правильность выбора в пользу долгосрочных контрактов с предсказуемым уровнем цен по сравнению с краткосрочными поставками. Об этом сообщила замглавы "Газпрома", гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова, выступая на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

"Текущая ситуация на глобальных энергетических рынках является подтверждением верности выбора тех, кто полагается на долгосрочный контракт с предсказуемым уровнем цен, а не закупки по краткосрочным обязательствам", - сказала она.

"Стабильные, гибкие, защищенные от влияния многих непредсказуемых факторов природного характера поставки российского газа по магистральным трубопроводам уже многие десятилетия являются важным фактором развития экономик стран Европы", - добавила Бурмистрова.

Сегодня спотовая цена газа в Европе вновь поднялась выше $1 100 за 1 тыс. куб. м и на пике достигала $1 120. Общий рост стоимости газа в Европе по сравнению с началом дня превышает 8%.

Увеличение поставок газа в Китай

Текущий момент является благоприятным для принятия решения Китаем об увеличении объема закупок российского газа, считает Бурмистрова.

"Уверена, что сейчас благоприятный момент для принятия нашими китайскими партнерами решения о расширении закупок российского природного газа. Позитивным эффектом такого шага китайская экономика будет пользоваться еще многие десятилетия", - сказала она.

"Газпром" считает очевидным необходимость наращивания источников поставок газа на рынок Китая, добавила Бурмистрова.

Одним из таких источников могут стать поставки газа в Китай через территорию Монголии по прорабатываемому проекту трубопровода "Союз Восток" в объеме до 50 млрд куб. м газа в год, отметила глава "Газпром экспорта".

Ранее сегодня вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что в конце ноября 2021 года объем экспорт российского газа в Китай достиг 13,4 млрд куб. м с начала года.