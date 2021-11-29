Власти предварительно согласовали площадку для нового аэропорта Иркутска

ИРКУТСК, 29 ноября. /ТАСС/. Федеральные власти предварительно согласовали строительство нового аэропорта Иркутска в деревне Позднякова, которая находится примерно в 30 км от города. Об этом в понедельник сообщил журналистам губернатор региона Игорь Кобзев.

"Мы включились в повестку оформления земельного участка в районе населенного пункта Позднякова. Эти последние полгода активно работаем со всеми федеральными структурами, которые предварительно уже согласовали [площадку]. В мой последний визит в Москву первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов подтвердил предварительное согласование этого вопроса. До конца года мы должны это все юридически оформить, получить согласование от Министерства обороны [по площадке] и дальше я должен доложить президенту, что первый этап мы подготовили и приступаем ко второму", - сказал Кобзев.

До 2024 года должно быть завершено проектирование аэропорта. В 2021 году власти региона заключили контракт с компанией, которая подготовит техническое задание. "Мы будем настаивать на том, чтобы инвестор, который выиграет конкурс [на строительство], должен завершить проектное решение, согласовать за счет собственных средств в экспертизе и предоставить Росавиации. Инвестор должен построить новый аэровокзальный комплекс. Росавиация нас должна включить в федеральную программу транспортного развития, мы должны создать условия подъездных путей, коммуникаций для функционирования аэродрома. Это период 2025-2028 годов", - сообщил губернатор.

Власти Иркутской области рассматривали две площадки под строительство нового аэропорта Иркутска - это деревня Позднякова и Ключевая падь. Обе располагаются на расстоянии 30 км от города.

Проблема переноса международного аэропорта за пределы Иркутска остро стоит на протяжении нескольких десятилетий. В августе, проводя в Иркутске совещание по вопросам транспортной безопасности, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев говорил, что рассчитывает на решение иркутскими властями до конца 2021 года вопроса с согласованием места для строительства нового аэропорта.