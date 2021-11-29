Власти Япония снизили суточный лимит на въезд в страну до 3,5 тыс. человек

ТОКИО, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Японии приняли решение снизить ежедневный лимит на въезд в страну с 5 тыс. до 3,5 тыс. человек из-за угрозы распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом в понедельник на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"С 26 ноября ежедневный лимит на въезд был повышен до 5 тыс. человек. Однако теперь он понижается до 3,5 тыс. человек. Мы намерены и дальше гибким образом реагировать на угрозу распространения инфекции", - подчеркнул Мацуно.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил об отмене с 30 ноября послабления на въезд для иностранных бизнесменов, студентов и технических стажеров, а также о приостановке выдачи новых виз для граждан всех стран в связи с омикрон-штаммом. Кроме того, премьер заявил, что Япония расширит список государств, на въезд из которых будут действовать ограничения для японцев и проживающих в Японии иностранцев. По словам Кисиды, пока на территории страны не выявлено случаев заражения новым штаммом.

Япония с 28 ноября запретила выдачу новых виз гражданам девяти стран Африки. Речь идет о ЮАР, Эсватини, Зимбабве, Намибии, Ботсване, Лесото, Мозамбике, Малави и Замбии. Граждане Японии и иностранцы с долгосрочными японскими визами или видом на жительство, въезжающие с территории перечисленных государств, обязаны пройти десятидневный карантин в специальных отелях.