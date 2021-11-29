"Газпром" ожидает "еще более впечатляющих" финансовых итогов в IV квартале

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. "Газпром" ожидает, что в четвертом квартале получит "еще более впечатляющие" финансовые результаты, чем в третьем, на фоне ситуации на экспортных рынках. Такое мнение высказал заместитель председателя правления холдинга Фамил Садыгов, комментируя результаты III квартала, когда они оказались рекордными.

"Сказалось влияние ситуации на экспортных рынках, при этом c учетом их текущей динамики мы ожидаем еще более впечатляющих итогов в IV квартале", - сказал он, пояснив, что рост цен на газ в Европе продолжается шестой квартал подряд. Таким образом, средняя цена экспорта газа в III квартале составила $304 за 1 тыс. куб. м, что в 2,6 раза больше, чем годом ранее. "Очевидно, что в IV квартале цена наших поставок в Европу будет значительно выше, что позитивно скажется на результатах всего года", - добавил Садыгов.

Он также отметил, что дивидендная база за девять месяцев составила 1 трлн 407 млрд рублей. "Мы ожидаем, что IV квартал внесет наибольший вклад в увеличение дивидендной базы по итогам года", - указал Садыгов.

Подушка ликвидности "Газпрома"

Подушка ликвидности "Газпрома" оценивается в 1,5 трлн рублей, этот объем более чем в два раза превышает краткосрочные обязательства холдинга, рассказал Садыгов.

"Поддерживаем значительную подушку ликвидности, которая составила 1,5 трлн рублей, что более чем в два раза превышает наши краткосрочные обязательства", - приводятся его слова в сообщении холдинга.

По итогам третьего квартала коэффициент чистый долг/ EBITDA "Газпрома" опустился до отметки 1,2, а по итогам года "Газпром" ожидает дальнейшего снижения уровня долговой нагрузки до значения около 1, добавил Садыгов.

Чистый долг компании на конец третьего квартала снизился на 10% по сравнению с показателем на конец 2020 года - до 3,485 трлн рублей.