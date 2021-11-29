Абрамченко: инфляция повысится на 0,1-0,2 п. п. из-за ответственности бизнеса за упаковку

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Потребительская инфляция повысится максимум на 0,1-0,2 процентного пункта из введения новой концепции расширенной ответственности производителей (РОП), которая предусматривает стопроцентную утилизацию упаковки товаров с 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко в понедельник.

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"Минэкономразвития вместе с аналитиками просчитывали влияние новой РОП на цены. Дополнительный вклад в потребительскую инфляцию - максимум 0,1-0,2 процентного пункта", - приводятся в сообщении слова Абрамченко.

По мнению вице-премьера, нынешняя концепция РОП показала полную экологическую и экономическую стагнацию. В связи с этим требуется ее модернизация.

Абрамченко сообщила, что в настоящее время финансовое бремя за образование мусора фактически лежит на гражданах. "Бизнес платит около 3 млрд рублей экосбора, а граждане - за вывоз и утилизацию отходов около 190 млрд рублей", - рассказала она.

Предполагается, что новые правила РОП за утилизацию товаров и упаковки вступят в силу с 2022 года. В системе также будет несколько реестров: производителей товаров, импортеров товаров, самих товаров, упаковки товаров, а также реестр лиц, осуществляющих обращение с отходами. С 2024 года предполагается установить запрет на реализацию в России товаров, сведения о которых не внесены в государственную систему учета отходов от использования товаров.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. К 2030 году планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.