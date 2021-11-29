Совет по кодификации дал отрицательное заключение на законопроект Минтранса о такси

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Совет при президенте России по кодификации и совершенствованию законодательства дал отрицательное заключение на предложенный Министерством транспорта РФ законопроект об организации работы такси. Об этом журналистам в понедельник сообщил председатель совета, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Важно законодательно урегулировать деятельность служб заказа такси, их отношения с перевозчиками и пассажирами, определить степень ответственности агрегаторов, таксопарков и водителей за причиненный ущерб в том числе в результате ДТП. Но на сегодняшний день мы можем заключить, что документ не готов и нуждается в существенной доработке - как глобальной, так и точечной", - сказал он.

Депутат указал, что за последние годы рынок такси существенно изменился, "с юридической точки зрения образовалось несколько групп, участвующих в таких правоотношениях, - агрегаторы, таксопарки, водители, пассажиры". "Разработчики законопроекта пытаются учесть интересы всех сторон, однако при анализе документа совет пришел к выводу, что соблюсти баланс интересов всех игроков рынка в законопроекте не удалось", - добавил он.

По мнению экспертов совета, законопроектом предлагается несколько спорных договорных моделей. Так, согласно договору "по обеспечению осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси", автомобиль предоставляется в аренду водителю для оказания услуг по перевозке граждан. Но законопроектом водителю также предоставлена возможность проходить медицинский осмотр у своего арендодателя, а арендодатель полностью занимается содержанием и техническим обслуживанием автомобиля. Совет не видит существенных отличий договорной модели от трудового найма водителя.

Более того, противоречие вызвало предложение Минтранса возложить солидарную ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью пассажира или его имуществу, как на сервисы-агрегаторы, так и на водителей и таксопарки. Однако, указывают в совете, в самом законопроекте заложен подход, в соответствии с которым служба заказа такси - лишь исполнитель по договору об оказании посреднических или информационных услуг, что не совпадает с ответственностью, которую разработчики хотят возложить на сервисы-агрегаторы.

По мнению экспертов совета, онлайн-сервисы по заказу такси не просто оказывают услуги посредника между пассажиром и такси. Они также взимают провозную плату, предоставляют машины таксистам, организуют пассажиропотоки. В этом случае модель договора заказа такси должна быть более глубоко проработана, убеждены в Совете.

Споры по закону о такси

Госдума уже несколько лет работает над тем, чтобы в РФ появился отдельный базовый закон о такси.

В декабре 2018 года депутаты приняли в первом чтении законопроект о регулировании таксомоторной деятельности. Однако дальнейшая работа над ним затянулась. В частности, споры возникли вокруг регулирования деятельности агрегаторов такси, а также по поводу необходимости установки в машинах тахографов и таксометров. С этим была связана критика со стороны Государственно-правового управления президента РФ, профессионального сообщества и самих агрегаторов. В итоге документ так и не дошел до второго чтения.

В конце 2019 года в Думу был внесен еще один законопроект, призванный урегулировать работу такси. Он был возвращен авторам в связи тем, что регламент палаты запрещает вносить законопроекты, альтернативные тем, что уже прошли первое чтение.