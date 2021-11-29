"Интер РАО" завершает создание трейдинговой "дочки" в Казахстане

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Генерирующая компания "Интер РАО" находится в завершающей стадии создания дочерней компании в Казахстане. Об этом журналистам сообщил глава компании Борис Ковальчук в кулуарах III Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

"Мы с казахским партнером создаем компанию, стадия завершающая, поэтому если коллеги будут готовы брать, то наша практика состоит в том, что мы создаем трейдинговые "дочки" совместно с партнерами в стране поставки - 51% у "Интер РАО", 49% у коллег. Здесь мы сделаем такую же модель", - отметил он.

Ранее врио главы блока трейдинга "Интер РАО" Александра Панина сообщала, что компания в ноябре - декабре может начать коммерческие поставки электроэнергии в Казахстан на фоне возможного энергодефицита в стране. По ее словам, в "идеальном сценарии" компания готова поставить в Казахстан 600 МВт электроэнергии.