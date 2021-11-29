Порядка 300 российских компаний воспользовались механизмами поддержки в Арктике

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Около 300 российских компаний воспользовались механизмами поддержки на территории Арктической зоны и реализуют свои проекты с объемом запланированных инвестиций более 1,1 трлн рублей. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Около 300 российских компаний уже воспользовались предложенными государством механизмами поддержки и реализуют с их помощью промышленные, инфраструктурные и туристические проекты с общим объемом запланированных инвестиций более 1,1 трлн рублей", - сказал он на совещании по вопросам реализации федерального проекта "Чистая Арктика" в Совете Федерации.

Министр также отметил, что российские арктические регионы становятся мощным экономическим магнитом, на их территориях создана самая большая экономическая зона в мире площадью более 5 млн кв. км.

Арктическая зона РФ (АЗРФ) - крупнейшая в России и мире экономическая зона с единым набором преференций для ведения инвестиционной деятельности. Стать резидентом АЗРФ можно, подав заявку на портале Arctic Russia, минимальный объем капитальных вложений в инвестиционный проект должен составлять не менее 1 млн рублей. К административным преференциям для резидентов АЗРФ относятся возможность применения процедуры свободной таможенной зоны на обустроенных и оборудованных участках резидентов Арктической зоны, предоставление резидентам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без торгов, одновременное осуществление экологической экспертизы и государственной экспертизы проектно-сметной документации, а также налоговые преференции.