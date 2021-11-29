Одиннадцать компаний получили "платину" в рейтинге лучших работодателей России Forbes

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. ВТБ, "Магнит", "Сбер", "Тинькофф банк", "Яндекс", IKEA, Mars, Procter&Gamble, Unilever, VK и X5 Group получили платиновый статус в рейтинге 104 лучших работодателей России по версии журнала Forbes. В этом году компании распределялись не по местам, а по четырем группам: "платина", "золото", "серебро" и "бронза", следует из рейтинга, опубликованного журналом в понедельник.

Как сообщило издание, в рейтинге этого года был сделан акцент на экологическую деятельность компаний и их влияние на общество. В рейтинг вошли фирмы, получившие максимальные баллы по следующим метрикам, соответствующим ESG-повестке: "экология", "сотрудники и общество", "корпоративное управление". Методология рейтинга была разработана совместно с компанией KPMG, уточняет Forbes. Кроме того, экспертное жюри в ходе анонимного голосования могло повысить или понизить рейтинг каждой компании на один уровень.

Платиновый статус получили одиннадцать компаний, среди которых банки ВТБ, "Сбер" и "Тинькофф банк", ретейлеры "Магнит" и X5 Group, IT-корпорации "Яндекс" и VK, а также четыре российские "дочки" иностранных компаний IKEA, Mars, Procter&Gamble и Unilever, отмечает издание. Среди 11 компаний только VK получила самый низкий ранг, "бронзу", по одному из трех ключевых показателей - экологической деятельности. "Серебро" по экологии получили "Магнит" и X5 Group. Единственной компанией, получившей "серебро" по показателю "сотрудники и общество" стал ретейлер "Магнит".

Наилучшие показатели получили ВТБ, "Тинькофф банк" и "Яндекс", у которых "платина" по показателям "сотрудники и общество" и "корпоративное управление", а также "золото" по экологической деятельности. "Платину" по экологии из топ-11 получили только две иностранные компании - IKEA и Mars.