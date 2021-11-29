В МИД КНР заявили, что Китай и Россия в 2021 году сохранили стабильные отношения

ПЕКИН, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Китая и руководство России в текущем году смогли совместными усилиями преодолеть негативные последствия пандемии нового коронавируса и, невзирая на трудности, обеспечили стабильное развитие двусторонних отношений во всех направлениях. Такую оценку китайско-российскому межгосударственному взаимодействию дал в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"В условиях периодически усиливающейся пандемии Китай и РФ поддерживают тесные контакты и активно преодолевают воздействие эпидемии коронавируса, продвигают прагматическое сотрудничество во всех направлениях, в целом обеспечив его стабильное развитие", - заявил он на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС о предстоящей встрече глав правительств двух стран в формате видеоконференции.

Китайский дипломат напомнил, что КНР и Россия даже при пандемии успешно наращивают двусторонний товарооборот и совместно реализуют масштабные проекты. "Мы продолжаем активно общаться как в онлайн-формате, так и в очном режиме. <...> Завтра премьер-министры Китая и РФ подведут итоги двустороннего прагматичного сотрудничества во всех сферах и обсудят достигнутые результаты за последний год, - добавил Ван Вэньбинь. - Они наметят новые шаги для продвижения взаимодействия на последующем этапе".

На прошлой неделе МИД КНР сообщил, что 30 ноября в формате видеоконференции состоится 26-я регулярная встреча на уровне глав правительств. По словам официального представителя китайского внешнеполитического ведомства, консультации премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна и главы российского правительства Михаила Мишустина нацелены на стабилизацию глобальных цепочек поставок и восстановление мировой экономики.