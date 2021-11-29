В Иркутской области предоставят площадки майнерам, если их признают предпринимателями

ИРКУТСК, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Иркутской области готовы предоставить площадки для промышленного майнинга криптовалюты, если эта деятельность в РФ будет признана предпринимательской, а майнеры перестанут использовать линии электропередачи населенных пунктов. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Кобзев.

"Мы готовы предоставить площадки для промышленного майнинга. Это можно сделать, [например], в Усть-Илимске. Но это нужно сделать цивилизованным путем: провести отдельно линию, а не включаться в сети населенных пунктов. Тогда, пожалуйста, пусть занимаются. Когда это все сформируется юридически, законодательно оформится, для инвестора, который занимается этой предпринимательской деятельностью, мы найдем площадки", - сказал Кобзев.

В октябре он обратился в правительство РФ с предложением законодательно признать майнинг криптовалюты видом предпринимательской деятельности и ввести для нее повышенные тарифы на электроэнергию. В 2021 году в регионе среди населения наблюдается рост потребления электрической энергии на 159% по сравнению с 2020 годом из-за высокого энергопотребления подпольными майнинговыми фермами. Жители частных домов и дач стали устанавливать у себя приборы для майнинга и майнинговые фермы, которые работают круглосуточно. Резко выросшая нагрузка на электросети приводит к частым аварийным отключениям.

Ситуацию ухудшает введенный в Китае запрет на майнинг, что привело к перебазированию большого количества оборудования в Иркутскую область, так как она географически близка к КНР.