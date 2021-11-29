Средства в размере прожиточного минимума защитят от взыскания долгов

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Средства на счетах должников в размере прожиточного минимума будут защищены от взыскания долгов приставами. Как сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, соответствующие поправки в Гражданский кодекс и закон "Об исполнительном производстве" вступят в силу с 1 февраля 2022 года.

"С 1 февраля 2022 года будет реализовано право граждан на ежемесячное сохранение денежных средств в размере установленного на территории России прожиточного минимума трудоспособного населения при осуществлении принудительного исполнения решений судов и актов специально уполномоченных органов", - сообщили в ФССП.

"Чтобы воспользоваться таким правом, должнику необходимо будет в обязательном порядке обратиться лично с заявлением в подразделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство. В заявлении должник должен указать свои данные: фамилию, имя, отчество, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, номер контактного телефона, дату и номер исполнительного производства. В случае, если величина прожиточного минимума в регионе проживания должника превышает установленный прожиточный минимум трудоспособного населения в целом по России, то гражданину необходимо указать конкретную социально-демографическую группу, к которой он относится (трудоспособное население, пенсионеры или дети). Это позволит ему ежемесячно сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ", - пояснили в ФССП.

Кроме того, в заявлении гражданину необходимо указать реквизиты одного банковского счета, на котором необходимо сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума, а также наименование и адрес банка, реквизиты которого указаны в заявлении. В службе судебных приставов отметили, что сохранить размер прожиточного минимума можно только на одном счете в одном банке. На основании содержащейся в заявлении информации судебный пристав вынесет соответствующее постановление и направит его в банк для последующего исполнения.

Если на содержании у должника имеются родственник-инвалид или иные лица, находящиеся у него на иждивении, гражданин вправе обратиться в суд с заявлением о сохранении ему денежных средств, превышающих установленный по закону прожиточный минимум. С начала следующего года заявление на сохранение денежных средств в размере прожиточного минимума можно будет подать через портал госуслуг.

В настоящее время время приставы не ограничены в списании средств со счета должника обязанностью оставить на счету средства в размере прожиточного минимума.