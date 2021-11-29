Союз предприятий молочной отрасли уверен в их готовности к третьему этапу маркировки

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Все молочные предприятия полностью подготовятся к старту третьего этапа маркировки продукции со сроком годности менее 40 суток, которая станет обязательной с 1 декабря. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба российского союза предприятий молочной отрасли.

"Молокоперерабатывающие предприятия ответственно подошли к внедрению маркировки на своих производствах и заблаговременно начали подготовку. В настоящее время они донастраивают процессы, чтобы с 1 декабря начать поставки своей продукции в торговые сети. На большинстве предприятий уже завершены пуско-наладочные работы, производственные линии готовы", - говорится в сообщении.

Ранее Центр развития перспективных технологий, выступающий оператором системы маркировки, сообщал, что практически все производители молочной продукции с коротким сроком годности подключились к системе маркировки "Честный знак".

Обязательная маркировка молока началась в России с 1 июня 2021 года в категориях сыров и мороженого. С 1 сентября требования вступили в силу для молочной продукции со сроком хранения свыше 40 суток, а с 1 декабря станут обязательными для товаров со сроком годности 40 дней и менее.