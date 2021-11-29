Новак заявил, что ОПЕК+ обсудит необходимость дополнительных мер на рынке нефти

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ планируют на предстоящей встрече 2 декабря обсудить ситуацию на рынке нефти и необходимость дополнительных мер для его стабилизации. Об этом сказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Мы дополнительно обсудим с странами ОПЕК+ ситуацию на рынке и необходимость мер. Для того чтобы детально все проработать и был сдвинут JMMC (министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ - прим. ТАСС) [на 2 декабря], чтобы получить больше информации о текущих событиях, в том числе по новому штамму вируса", - сказал он.

При этом Новак заметил, что Россия в настоящий момент не видит необходимости в срочных мерах на рынке нефти из-за появления нового штамма COVID-19. Партнеры по ОПЕК+ также не обращались к РФ о необходимости срочных мер на рынке.