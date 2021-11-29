Исследование: россияне стали больше тратить денег на шопинг и развлечения

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Россияне постепенно возвращаются к доковидному образу жизни и стали больше тратить на досуг, шопинг и путешествия, следует из исследования Visa о влиянии пандемии COVID-19 на поведение потребителей.

"Постепенно восстанавливаются сферы шопинга, общепита, развлечений. Если год назад 79% россиян отказались от посещения кафе и ресторанов, то сейчас подавляющее большинство (87%) их посещают, хотя половина (52%) делает это реже, чем до пандемии", - говорится в исследовании.

Опрос также показал уменьшение числа тех, кто экономит в кафе и ресторанах: в июне 2020 года так делали 80% опрошенных, сейчас - 51%. С прошлого года сократилось и число россиян, которые экономят на шопинге (50%) и развлечениях (57%) - в июне 2020 года об этом сказали 68% и 70% соответственно. С июня прошлого года на треть (29%) увеличилось число россиян, которые стали тратить больше на продукты.

В прошлом году из-за коронавирусных ограничений 91% респондентов не посещали кинотеатры. Сейчас сходить в кино готовы 79%. Только 8% участников опроса до сих пор избегают ездить на общественном транспорте по сравнению с 29% в начале пандемии.

Медленнее оживает индустрия путешествий, особенно международный туризм. С 29% до 17% снизилось число отказавшихся от путешествий из-за коронавируса. Отправиться в отпуск собираются 39% россиян, более половины из них (58%) предпочтут поездку по России. Каждый третий (34%) готов отправиться за границу.

Доходы и траты

Снижение достатка за время пандемии отметили 46% респондентов, а 43% опрошенных сказали, что их доходы не изменились. Каждый десятый (11%) даже заметил небольшое улучшение своего достатка.

Около половины (43%) потребителей признались, что их траты выросли с начала пандемии, более трети (36%) отметили, что размер их расходов не изменился, а каждый пятый (21%) рассказал о сокращении трат. При этом 45% участников исследования ожидают, что в предстоящие шесть месяцев их расходы не увеличатся, 40% ожидают их повышения, а 16% продолжат их сокращать.

За последний год россияне стали менее тщательно относиться к учету своих расходов: если в июне 2020 года 63% респондентов ответили, что внимательно контролируют бюджет и расходы, то к августу этого года их число снизилось до 44%.

Способы оплаты покупок

Согласно данным опроса, треть (30%) россиян стали больше использовать для оплаты покупок кредитные карты, а 8% чаще покупают товары в рассрочку.

Больше половины опрошенных (57%) в августе этого года отметили, что реже используют наличные. За последний год половина (50%) участников опроса стала чаще пользоваться бесконтактными картами, 42% - мобильными платежами.

Исследование проводилось методом онлайн-опроса в четыре волны: 17-22 мая 2020 года, 3-9 июня 2020 года, 23-29 июня 2020 года и 8-25 августа 2021 года. Опрос проводился среди жителей России, ОАЭ, Саудовской Аравии и ЮАР в возрасте от 18 лет. В России было опрошено 1600 человек в городах с населением свыше 100 тыс. человек.