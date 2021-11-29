Процентная ставка по льготным займам для самозанятых снизилась до 1% в Курганской области

ТАСС, 29 ноября. Процентная ставка по льготным займам для самозанятых снизилась с 3% до 1% в Курганской области. Новые условия получения микрозаймов будут действовать до 31 декабря, сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора региона.

"Микрозаймы для самозанятых - это новый продукт Фонда микрофинансирования Курганской области. Он был введен в июле этого года по распоряжению губернатора. И уже в ноябре принято решение о дополнительном снижении процентной ставки до 1% годовых вместо 3%, как было изначально", - говорится в сообщении.

При этом имеется еще одно нововведение - при займе до 200 тыс. рублей не требуется залог. Новые условия получения микрозаймов действуют до 31 декабря.

Уточняется, что всего сумма займа может составлять до 500 тыс. рублей на приобретение всего, что нужно для развития бизнеса - от расходных материалов до оборудования и помещений.

"Сейчас разгар предновогоднего сезона, самое время для рывка в развитии практически любого бизнеса, финансовая поддержка очень востребована. Именно поэтому мы максимально снизили ставку и отказались от залога, создавая для самозанятых комфортные условия для роста", - цитируют в пресс-службе исполнительного директора Фонда микрофинансирования Курганской области Наталью Шутову.

Власти отмечают, что число самозанятых жителей Курганской области увеличилось в этом году в 2,5 раза - до более чем 10 тыс. человек по сравнению с прошлым годом. Доходы самозанятых в регионе составили более 1 млрд рублей, а сумма оплаченных налогов - 29,6 млн рублей.