В "Технополисе Москва" выпустили первую партию энергоэффективных транзисторов

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Резидент особой экономической зоны - ГК "Микрон" - запустил в серийное производство компоненты для систем управления питанием в электронике промышленного назначения. Об этом сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Trench MOSFET транзисторы, выпуск которых наладили в ОЭЗ, применяются в силовой электронике: в автоэлектронике, генераторах, источниках вторичного питания, контроллерах двигателей, светотехнике, промышленной электронике, телекоммуникационном оборудовании, энергетике.

"Группа компаний "Микрон" с 2015 года является одним из ключевых резидентов ОЭЗ в составе кластера микроэлектроники. Ежегодно компания выпускает до четырех миллиардов чипов, радиочастотных меток, микроконтроллеров и других изделий. Часть продукции уходит на экспорт. Новое серийное производство отвечает всем запросам мирового рынка и позволяет значительно нарастить экспорт столичной микроэлектроники", - сказал Прохоров.

Руководитель ведомства отметил, что развитию производств резидентов ОЭЗ способствуют различные преференции. Так, например, ГК "Микрон" наряду с другими резидентами доступна льготная ставка налога на прибыль, которая составляет 2%. Полный цикл производства транзисторов реализован на собственных производственных площадях "Микрона".

Как добавил генеральный директор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев, мощности "Микрона", размещенные в ОЭЗ Москвы с развитой инфраструктурой и логистикой, позволят выпускать более 50 млн транзисторов в год. Серийное производство по данной технологии компания освоила впервые. Стоит отметить, что транзисторы будут востребованы не только на зарубежных рынках - они позволят обеспечить импортозамещение в сфере силовой электроники в России.

"Транзисторы, освоенные "Микроном" в серийном производстве по технологии Trench MOSFET с шагом ячейки 1 мкм на кремниевых пластинах диаметром 200 мм, - один из самых распространенных электронных компонентов на мировом рынке. На сегодняшний день "Микроном" освоен в серийном производстве сдвоенный N-канальный транзистор с низким сопротивлением канала в открытом состоянии и пробивным напряжением в 20В. Идет освоение других типономиналов по этой технологии, а также оптимизация техпроцесса для скорейшего вывода на рынок новых востребованных продуктов по доступным ценам", - уточнили в пресс-службе департамента.