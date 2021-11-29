Путин подписал закон о штрафах для организаций финрынка за непредоставление информации

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий ответственность организаций финансового рынка за намеренное непредоставление Федеральной налоговой службе (ФНС) информации о клиенте. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вводит ответственность организаций финансового рынка за намеренное непредоставление информации о клиенте, выгодоприобретателе и (или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих. Штраф также может грозить клиенту организации финансового рынка, если он предоставил неполную или недостоверную информацию о себе или выгодоприобретателях по запросу организации. Предусматривается также уточнение термина "финансовые активы" для целей регулирования автоматического обмена финансовой информацией с иностранными государствами.

Соответствующая информация представляется организацией финансового рынка по установленным форматам в ФНС только в электронной форме. Условия, порядок и сроки представления такой информации организацией финансового рынка, ее состав устанавливаются правительством по согласованию с Центральным банком РФ.

Согласно закону, непредоставление в установленный срок организацией финансового рынка соответствующей информации влечет взыскание штрафа в размере 300 тыс. рублей. Умышленное непредоставление полной информации со стороны клиента грозит ему штрафом в размере 20 тыс. рублей (для физических лиц) или 50 тыс. рублей (для юридических лиц) за каждый факт такого нарушения в отношении каждого заключенного между клиентом и организацией финансового рынка договора об оказании финансовых услуг.

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.