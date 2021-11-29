Производители удобрений отчитались о закрытии нужд аграриев в минудобрениях на 2021 год

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Российские производители удобрений полностью закрыли потребности аграриев в минеральных удобрениях на этот год, при этом закупки выросли на 15%, сообщила Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ).

"По состоянию на 26 ноября, по данным Минсельхоза России, российские аграрии увеличили закупки минеральных удобрений на 15%, до 4,58 млн тонн (в пересчете на 100% действующего вещества). Таким образом, годовая потребность в минеральных удобрениях в 4,52 млн тонн, заявленная Минсельхозом России в феврале 2021 года, обеспечена на 100% и в настоящее время уже идут поставки продукции под потребность следующего года", - сообщили в РАПУ. Дефицита минеральных удобрений в регионах нет и не предвидится, говорится в сообщении.

При этом на конец ноября на биржевой площадке СПбМТСБ реализовано 989 тыс. тонн минеральных удобрений, почти в 10 раз больше, чем за весь прошлый год. Среднемесячный темп прироста объема сделок с начала торгов в декабре 2017 года составляет около 120%, отмечает РАПУ.

Компании обеспечили заявки сельхозтоваропроизводителей на удобрения под осенний сев к 1 октября, тогда на внутреннем рынке возник дополнительный спрос на минеральные удобрения под весенние полевые работы." Сейчас поставки сверх выполненной потребности осуществляются по плану, согласованному Минсельхозом и Минпромторгом России. Мониторинг исполнения этого плана ведется еженедельно", - отмечает ассоциация.

Производство минудобрений в России в январе - октябре увеличилось на 6,1% .