Савельев: ситуация с задержкой грузов в портах Дальнего Востока близка к нормализации

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Ситуация с задержкой грузов в морских портах Дальнего Востока близка к нормализации, об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"За последний месяц Минтрансом совместно с руководством дальневосточных регионов проведена масштабная и последовательная работа по разрешению проблемы каботажных контейнерных перевозок. На данный момент можно констатировать, что ситуация близка к нормализации", - сказал министр.