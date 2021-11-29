МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал не допустить повторных сбоев в логистике портов Дальнего Востока.

На совещании со своими заместителями премьер напомнил, что недавно Сахалин, Чукотка и Камчатка, Магаданская область и другие регионы Дальнего Востока столкнулись с серьезными задержками с доставкой грузов через морские порты, в том числе с получением продовольствия, медикаментов и других социально значимых товаров, строительных материалов. Эта ситуация подробно обсуждалась на совещании у президента, и глава государства поставил задачу как можно быстрее навести порядок в портах Дальнего Востока.

"Нужно продолжить работу до полной стабилизации ситуации, - сказал Мишустин по итогам доклада главы Минтранса Виталия Савельева. - В первую очередь обратить внимание на недопущение подобных сбоев в логистике на Дальнем Востоке, да и вообще везде. Детально необходимо проанализировать все причины случившегося, принять системные решения, чтобы нам снова не пришлось в авральном режиме "тушить пожар". Прошу держать этот вопрос под личным контролем".