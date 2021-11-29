Кабмин выделил 500 млрд рублей на инфраструктурные бюджетные кредиты регионам

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Правительство России выделило 500 млрд рублей на инфраструктурные кредиты, предоставляемые регионам из бюджетных средств. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, открывая в понедельник оперативное совещание с вице-премьерами.

"На эти цели уже выделено полтриллиона рублей. Субъекты РФ получат средства на привлекательных, льготных условиях. Нужно их максимально эффективно использовать для создания комфортных условий для жизни людей. Это одна из национальных целей развития, которую поставил глава государства", - сказал Мишустин.

Премьер отметил, что на совещании будут подведены итоги рассмотрения заявок субъектов РФ на получение инфраструктурных бюджетных кредитов.

"Впереди много работы. Будем строить дороги, новую инженерную инфраструктуру для жилых домов, а также детские сады, школы, поликлиники, больницы, культурные и спортивные объекты, модернизировать общественный транспорт, системы водоснабжения, очистные сооружения", - перечислил он. Мишустин подчеркнул важность того, чтобы средства инфраструктурных кредитов стали стимулом для дальнейшего развития территорий, привлечения дополнительных инвестиций в строительство.